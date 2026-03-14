Sci, gigante di Are: vince Scheib, fuori Goggia. Ghisalberti 18esima
COPPA DEL MONDO. Sofia esce nella seconda manche dopo aver terminato la prima all’ottavo posto. Non male la prova di Ilaria Ghisalberti che finisce 18esima.
Are
La svizzera Camille Rast esce nella seconda manche dopo essere stata al comando nella prima e consegna vittoria e Coppa del mondo di specialità a Julia Scheib. L’austriaca vittoriosa nello slalom gigante di Aare, in Svezia, si conferma in un buonissimo momento di forma e corona così la sua rincorsa a regina della specialità
Niente da fare per Sofia Goggia. La bergamasca ha commesso un errore «fatale» a metà della seconda manche, dopo aver terminato ottava la prima prova. Arriva al traguardo, invece, l’altra bergamasca Ilaria Ghisalberti con un buon 18esimo posto.
È la seconda delle italiane dopo Asja Zenere, decima. Chiudono nelle trenta anche Lara Della Mea, 21esima e Laura Pirovano 23esima.
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