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Sport / Bergamo Città Sabato 14 Marzo 2026

Sci, gigante di Are: vince Scheib, fuori Goggia. Ghisalberti 18esima

COPPA DEL MONDO. Sofia esce nella seconda manche dopo aver terminato la prima all’ottavo posto. Non male la prova di Ilaria Ghisalberti che finisce 18esima.

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Sofia Goggia impegnata nello slalom gigante di Are in Svezia. La bergamasca è uscita nella seconda manche. Diciottesima l’altra bergamasca, Ilaria Ghisalberti.
Sofia Goggia impegnata nello slalom gigante di Are in Svezia. La bergamasca è uscita nella seconda manche. Diciottesima l’altra bergamasca, Ilaria Ghisalberti.

Are

La svizzera Camille Rast esce nella seconda manche dopo essere stata al comando nella prima e consegna vittoria e Coppa del mondo di specialità a Julia Scheib. L’austriaca vittoriosa nello slalom gigante di Aare, in Svezia, si conferma in un buonissimo momento di forma e corona così la sua rincorsa a regina della specialità

Niente da fare per Sofia Goggia. La bergamasca ha commesso un errore «fatale» a metà della seconda manche, dopo aver terminato ottava la prima prova. Arriva al traguardo, invece, l’altra bergamasca Ilaria Ghisalberti con un buon 18esimo posto.

È la seconda delle italiane dopo Asja Zenere, decima. Chiudono nelle trenta anche Lara Della Mea, 21esima e Laura Pirovano 23esima.

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