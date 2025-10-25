Sci, Goggia fuori alla prima manche del gigante di Soelden

Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di Coppa del mondo di Soelden, in Austria. Partita nella mattinata di sabato 25 ottobre col pettorale 16, nel difficile muro centrale la bergamasca è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, Goggia si è comunque subito rialzata senza problemi ed è scesa con gli sci fino al traguardo.