Sci, il meteo pazzo favorisce le austriache e beffa la Goggia: arriva quarta

Una splendida Sofia Goggia dopo una gara pazza fatta con il vento e sotto una fitta nevicata è arrivata solo quarta in 1.29.94 nel secondo superG di Coppa del mondo di Kvitfjell nella mattinata di domenica 5 marzo . Sofia è stata progressivamente beffata dalla austriache Nina Ortlieb, prima in 1.29.25, Stephanie Venier, seconda in 1.29.37, e Franziska Gritsch, terza in 1.29.63, che partendo con pettorali più alti sono state oltremodo favorite dal meteo per loro nel frattempo nettamente migliorato.