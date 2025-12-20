Sport / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025
Sci, in Val d’Isère in testa Huetter. Terza la Vonn, Goggia tra le prime dieci
COPPA DEL MONDO. Errore per Sofia Goggia che al momento è all’ottavo posto nella gara francese di sabato 20 dicembre.
Cornelia Huetter è in prima posizione dopo che sono scese le prime trenta atlete nella discesa di Val d’Isère, in Francia, valida per la Coppa del mondo 2025/2026 di sci alpino femminile. L’austriaca ha chiuso nella mattinata di sabato 20 dicembre con il tempo di 1’41”54 e precede di 0”26 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, mentre a completare il podio è la statunitense Lindsey Vonn a 0”35. La migliore delle azzurre è Laura Pirovano, quinta a 0”41, ma tra le migliori dieci ci sono anche Sofia Goggia, ottava a 0”62 dopo aver commesso un errore, e Nicol Delago, nona a 1”01.
