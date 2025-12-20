Sci, in Val d’Isère in testa Huetter. Terza la Vonn, Goggia tra le prime dieci

Cornelia Huetter è in prima posizione dopo che sono scese le prime trenta atlete nella discesa di Val d’Isère, in Francia, valida per la Coppa del mondo 2025/2026 di sci alpino femminile. L’austriaca ha chiuso nella mattinata di sabato 20 dicembre con il tempo di 1’41”54 e precede di 0”26 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, mentre a completare il podio è la statunitense Lindsey Vonn a 0”35. La migliore delle azzurre è Laura Pirovano, quinta a 0”41, ma tra le migliori dieci ci sono anche Sofia Goggia, ottava a 0”62 dopo aver commesso un errore, e Nicol Delago, nona a 1”01.