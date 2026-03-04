Burger button
Sport / Bergamo Città Mercoledì 04 Marzo 2026

Sci, prima prova di discesa in Val di Fassa alla francese Miradoli

COPPA DEL MONDO. Sofia Goggia - in corsa per la coppa di discesa e di superG - ha chiuso più indietro questa prima prova di contatto con la pista. Giovedì 5 marzo seconda prova.

La francese Romane Miradoli è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di Coppa del mondo in programma venerdì 6 e sabato 7 e seguite domenica 8 marzo da un superG. Meglio di lei aveva fatto la slovena Zilla Stuhec che è però stata squalificata per un salto di porta come successo ad altre atlete. Miglior azzurra con il quinto tempo Nadia Delago seguita subito dopo dalla trentina Laura Pirovano a caccia del primo podio in carriera proprio sulle nevi di casa. Sofia Goggia - in corsa per la coppa di discesa e di superG- ha chiuso più indietro questa prima prova di contatto con la pista. Domani seconda prova

