Scoglio durissimo per il Bergamo 1991: a Treviglio c’è Scandicci, seconda della classe

Sono tanti i nomi che metteranno a dura prova le giocatrici rossoblù, reduci dalla sconfitta un po’ inattesa rimediata a Pesaro contro Vallefoglia: in primis Antropova in zona due, Carol e Nwakalor al centro, le schiacciatrici Mingardi e Herbots e infine il libero Castillo sono alcuni delle armi più pericolose del tecnico Gaspari. Non farà però parte dei giochi Giulia Gennari, ex rossoblù, recentemente infortunata alla spalla e obbligata a un lungo stop. Scandicci è la prima delle squadre «umane» dopo le extraterrestri di Conegliano che non hanno mai perso in questa stagione.