Snowboard: Michela Moioli sul podio a Gudauri

La campionessa bergamasca Michela Moioli è terza nella prima sfida di Coppa del Mondo di Gudauri e sale per la 44esima volta sul podio nel massimo circuito. L’azzurra raggiunge la finale da imbattuta dopo i successi nei quarti e in semifinale. Nel turno decisivo, dopo una partenza un po’ difficoltosa, la fuoriclasse bergamasca è stata rallentata dalla caduta della svizzera Noemie Wiedmer e così le francesi Julia Pereira de Sousa e Lea Casta hanno potuto prendere il largo, con Pereira de Sousa a conquistare il primo successo in carriera davanti alla connazionale.