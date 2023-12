Sofia è imprendibile: la Goggia «vola» a St. Moritz e domina il primo SuperG

Dimostra di essere sempre la più veloce, Sofia Goggia si prende di prepotenza il primo SuperG di St. Moritz, nonchè il primo della stagione. In seconda posizione l’austriaca Huetter è lontana quasi un secondo (95 centesimi), la terza la temibile svizzera Gut-Behrami a 1”02. Appena fuori dal podio la campionessa Mikaela Shiffrin a 1”07. Un errore nel finale che non le ha permesso di andare sul podio per la Brignone, quinta a 1”.21 e Bassino settima a 1”77.