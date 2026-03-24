Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesi
SCI ALPINO. Nell’evento conclusivo, ad Hafjell, la bergamasca, dopo la conquista della «coppetta» di superG, cerca di riprendere il feeling con la disciplina. Shiffrin per vincere la Coppa del Mondo generale.
Bergamo
Nella stessa gara in cui Mikaela Shiffrin cercherà di mettere il sigillo sulla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, alle finali in Norvegia Sofia Goggia, sulla spinta della «coppetta» di specialità di superG conquistata domenica 22 marzo, va a caccia di un sussulto tra le porte larghe del gigante. L’evento conclusivo delle finali è in programma mercoledì 25. La bergamasca prova a prendersi almeno una parte di quello che la prova olimpica - terza a metà, decima a 25 centesimi dall’argento alla fine - le ha levato. È l’occasione per tentare di riprendere il filo del percorso: i suoi risultati migliori in questa specialità risalgono a dicembre, due ottavi posti a Mont Tremblant il 6 e a Semmering il 27. Negli ultimi due giganti di coppa, a Plan de Corones e ad Are, non è giunta al traguardo.
Shiffrin, basta arrivare fra le prime 15
Tornando a Shiffrin, che martedì 24 ha vinto lo slalom, ha 85 punti di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher: per vincere la coppa generale, alla statunitense basterà arrivare fra le prime 15, in questo caso alla teutonica non basterebbe nemmeno vincere il gigante (condizione base obbligatoria per lei, dal secondo posto in giù non avrebbe comunque chance).
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