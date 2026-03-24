Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesi

Nella stessa gara in cui Mikaela Shiffrin cercherà di mettere il sigillo sulla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, alle finali in Norvegia Sofia Goggia, sulla spinta della «coppetta» di specialità di superG conquistata domenica 22 marzo, va a caccia di un sussulto tra le porte larghe del gigante. L’evento conclusivo delle finali è in programma mercoledì 25. La bergamasca prova a prendersi almeno una parte di quello che la prova olimpica - terza a metà, decima a 25 centesimi dall’argento alla fine - le ha levato. È l’occasione per tentare di riprendere il filo del percorso: i suoi risultati migliori in questa specialità risalgono a dicembre, due ottavi posti a Mont Tremblant il 6 e a Semmering il 27. Negli ultimi due giganti di coppa, a Plan de Corones e ad Are, non è giunta al traguardo.