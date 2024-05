Sorpresa Basket Bergamo, giovedì gioca per accedere alla finalissima

La possibilità di accedere alla finalissima per la promozione in serie B nazionale, ha riacceso l’interesse del mondo del basket cittadino in questo ultimo scampolo di stagione. A determinare il ritorno di entusiasmo la vittoria del quintetto cittadino domenica scorsa in gara-1 a Legnano contro la favorita Sangiorgese. Grazie a questo colpo di coda la BB14 potrà sperare di aggiudicarsi la finalissima già giovedì 23 maggio in casa alla palestra dell’Italcementi.