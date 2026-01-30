Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Sorteggio dei playoff di Champions League: l’Atalanta di nuovo in Germania contro il Borussia

I PLAYOFF. I nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund: il verdetto del sorteggio di Nyon. La Juve affronterà il Galatasaray e l’Inter il Bodo/Glimt.

Redazione Web
Redazione Web

Il sorteggio dei playoff a Nyon: l’Atalanta sfida in Germania il Borussia Dortmund
(Foto di Afb)

Meglio evitare il Dortmund, si diceva alla vigilia. Ma la dea bendata ha deciso diversamente. A Nyon il sorteggio dei playoff di Champions League nella mattinata di venerdì 30 gennaio ha messo l’Atalanta di fronte al Borussia Dortmund, avversario tra i più ostici possibili in questa fase. I nerazzurri giocheranno l’andata in Germania il 17 o 18 febbraio, con ritorno a Bergamo il 24 o 25. La Juventus affronterà invece i turchi del Galatasaray mentre l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt.

Umberto Marino
Umberto Marino
Il sorteggio del Borussia
Il sorteggio del Borussia

«Un ambiente come quello di Dortmund esalta la squadra. Noi in palcoscenici come questo spesso facciamo bene» ha dichiarato Umberto Marino, direttore generale Area Istituzionale dell’Atalanta, commentando a Sky Sport il sorteggio dei playoff di Champions League: «Il Borussia Dortmund è una squadra con esperienza a livello europeo e valori tecnici importanti. Contro queste grandi squadre bisogna dare il 120 per cento».

Il tabellone di Champions League dopo il sorteggio dei playoff
Il tabellone di Champions League dopo il sorteggio dei playoff

Si tratta della riedizione dei sedicesimi di finale di Europa League del 15 e 22 febbraio 2018, quando i tedeschi passarono il turno grazie al 3-2 in casa e all’1-1 al ritorno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. «La passione che emerge da queste due realtà è la cifra di questi due club - prosegue Marino - Questo sorteggio è un appuntamento storico, basta vedere le prime otto squadre qualificate agli ottavi e le squadre escluse che danno valore al percorso dell’Atalanta. Siamo qui col PSG, col Real Madrid e con l’Atletico Madrid».

Infine, sul colpo del mercato di gennaio: «L’Atalanta ha creato una rosa competitiva e a gennaio s’è rinforzata. Giacomo Raspadori è importante, è un nazionale. La volontà della proprietà è mantenere alto il livello della squadra - chiude il dg nerazzurro -. Siamo una squadra giovane e fresca ma con giocatori di esperienza che hanno vissuto la finale di Europa League di due anni fa. Dobbiamo giocare con determinazione, con la voglia di strappare il risultato e guadagnare il metro in più per vincere le partite. Col Borussia Dortmund sarà una sfida molto aperta». Superare il Borussia significherebbe accedere agli ottavi, dove però il cammino si farebbe subito durissimo: il 15esimo posto vale infatti l’incrocio con una tra Arsenal e Bayern Monaco.

L’orario e la data verranno comunicate direttamente dall’Uefa nelle prossime ore e determineranno anche gli impegni in campionato della Dea.

