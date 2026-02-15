Burger button
Sport Invernali
Domenica 15 Febbraio 2026

Olimpiadi, Gigante a Cortina: Goggia terza nella prima manche

SCI. La gara si disputa all’Olympia delle Tofane di Cortina. La seconda manche è alle 13.30. La bergamasca chiude in 1’04”97, a 46/100 da Brignone che è prima.

Sofia Goggia in una foto d’archivio di queste Olimpiadi
Sofia Goggia in una foto d’archivio di queste Olimpiadi

Cortina

Prima manche super per Federica Brignone che è provvisoriamente in testa nel Gigante olimpico femminile di Cortina d’Ampezzo, domenica 15 febbraio. L’azzurra ha rifilato 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 a Sofia Goggia, a sorpresa in lotta per il podio quando sono scese 22 atlete. A 76 centesimi di distacco a un terzetto di avversarie tutte alla pari: la norvegese Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector e Lara Colturi, italiana che corre per l’Albania.

Nella prima manche Federica Brignone chiude in 1’03”23 e si posiziona prima, Sofia Goggia chiude in 1’04”97, a 46/100 da Brignone: è terza. «Nella parte alta non mi sentivo in gara - ha commentato -, in finale sono andata più veloce. Federica ha fatto una grande manche». In attesa della seconda manche: «Cerchiamo ora di stare concentrati, il Gigante è nel mio cuore».

