Steve e Joseph Pagliuca a Zingonia: resteranno a Bergamo qualche giorno

Visita doc a Zingonia. Mercoledì 20 luglio il co-chairman dell’Atalanta, Stephen Pagliuca,e il figlio Joseph, consigliere della società, sono arrivati al Centro Bortolotti, accolti dal presidente Antonio Percassi e dall’ad Luca Percassi , come comunicato dal club nerazzurro con una nota sul sito. Steve e Joseph Pagliuca resteranno a Bergamo per qualche giorno : in particolare, mercoledì 20 e giovedì 21 prenderanno parte a una serie di incontri e riunioni, per delineare le strategie societarie e presumibilmente anche per fare il punto sul fronte mercato. Nel frattempo, i Pagliuca hanno seguito la partitella in famiglia a Zingonia anche se quella di mercoledì 20 non è la prima visita degli azionisti di maggioranza americani al Bortolotti dopo il loro ingresso in società: nei mesi scorsi i Pagliuca avevano tra l’altro già avuto modo di seguire la squadra al Gewiss Stadium in più di un’occasione, tra cui la sfida di Europa League contro il Lipsia.