Successo per lo Scanzorosciate Le news dal calcio provinciale

In una giornata caratterizzata dai numerosi rinvii soprattutto nella zona ovest della provincia bergamasca, c’è chi sotto il diluvio festeggia ad un risultato già storico dopo un terzo di campionato.

La squadra di questa seconda parte del 2019 è senza dubbio lo Scanzorosciate nel girone B di Serie D: i ragazzi di mister Valenti sono con merito al secondo posto in classifica in Serie D dopo il successo casalingo contro il Pontisola (2-1) e sognano un piazzamento playoff che sarebbe un risultato storico per la società giallorossa.