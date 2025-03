Super-G a La Thuile: podio azzurro, Goggia è seconda e Brignone terza

Altra grande giornata italiana nella Coppa del Mondo di sci . Nel primo dei due Super-G in programma a La Thuille la vittoria è andata alla tedesca Emma Aicher , davanti alle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone .

Ottimo podio per la bergamasca che veniva da qualche gara non troppo fortunata e un terzo gradino del podio per Federica che incrementa anche se di poco il suo vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo su Lara Gut-Behrami che è arrivata quarta.