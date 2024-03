Super Moioli si prende tutto: torna alla vittoria e vola in testa alla classifica

Vittoria e primato: il sorriso di Michela Moioli brilla il doppio. Sabato 16 marzo la campionessa di Alzano torna al successo in Coppa del Mondo dopo il colpaccio a Sierra Nevada, in Spagna. A Monfalon (Austria), dove aveva già vinto nel 2017 e nel team event del 2021, Michela firma una gara-capolavoro battendo in finale all’ultima curva la britannica Charlotte Bankes dopo aver centrato il primo posto nei quarti e in semifinale. Nell’atto decisivo Moioli resta a ruota della Bankes e piazza l’acuto decisivo sfruttando anche la qualità dei materiali.