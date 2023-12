SuperG in Val Gardena: Casse miglior azzurro nella gara vinta da Kriechmayr

L’Austria jet è tornata con una doppietta nel superG batticuore di Val Gardena. Venerdì 15 dicembre ha infatti vinto l’austriaco Vincent Kriechmayr - 32 anni e 17° successo in carriera - con il tempo di 1’28”39. Dietro di lui con soli due centesimi di secondo di distacco pari a 55 centimetri - il suo connazionale Daniel Hemetsberger . Terzo, pure lui bruciato sul filo dei centesimi, lo svizzero Marco Odermatt in 1’28”42 e dunque a soli tre centesimi dal vincitore. Anche questo superG sulla Saslong è stato una gara tirata sino all’ultimo, con distacchi incredibilmente minimi e i primi trenta al traguardo compresi incredibilmente in soli 93 centesimi.

Per l’Italia la giornata è stata positiva per due atleti nella top ten: Mattia Casse: il piemontese che da anni vive a Chiuduno ha chiuso con un buon ottavo posto in 1’28”68 e qualche piccola imprecisione nel tratto finale. E gara buona pure per Guglielomo Bosca che, dopo una lunga interruzione per la brutta caduta dell’austriaco Andreas Ploier, con il pettorale 30 ha approfittato a dovere della maggior visibilità e velocità’ per l’arrivo del sole su gran parte della Saslong, chiudendo 10° in 1’28”78 dopo tre ottimi primi tempi intermedi al comando. Sabato 16 dicembre in Val Gardena tocca alla classica discesa (via alle 11,45, diretta RaiSport ed EuroSport).