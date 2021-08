Talenti Consonni, dopo l’oro olimpico di Simone arriva la vittoria della sorella Chiara

Tre medaglie d’oro (Chiara Consonni, Silvia Zanardi, Valentina Baslkico) e un argento (Lorenzo Ursella) rappresentano lo straordinario bottino degli azzurri nella giornata inaugurale degli Europei della pista. I talenti sportivi di casa Consonni continuano a produrre oro: a quello di Simone, 27 anni, colto all’Olimpiade di Tokyo con il quartetto, si è aggiunto ieri nel tardo pomeriggio ad Apeldoorn, in Olanda - dove sono in corso i Campionati europei juniores e Under 23 su pista - quello della sorella Chiara, 22 anni, nell’eliminazione under 23. Atleta estrosa, di indubbio talento, si era congedata domenica dal Giro di Norvegia con un terzo posto nella quarta e ultima tappa determinata da una volata di gruppo. Vittoria mancata di un nulla ma che moralmente ha rilanciato la giovane di Brembate Sopra in forza alla Valcar-Travel&Service dopo la delusione per la mancata convocazione a Tokyo.

Ieri si è presa la sua parziale rivincita mettendo in difficoltà le avversarie incontrate nell’eliminazione. Il guizzo che ha stroncato prima l’olandese Maike van der Duin (bronzo) e nello sprint a due la portoghese Maria Martins (argento) ha avuto l’effetto di un fulmine. «Mi sono lasciata alle spalle una settimana di grande impegno correndo il Giro di Norvegia che mi è servito per immagazzinare fondo - queste le considerazioni della neo campionessa europea dopo la corsa -. In gara ho trovato avversarie altrettanto preparate ma l’occasione era importante per lasciarmela sfuggire. Successo che dedico a mio papà Corrado, da dividere con mamma Michela». Già da oggi Chiara è chiamata a ripetersi nel quartetto dell’inseguimento a squadre ma non finisce qui in quanto domenica, giornata conclusiva dei campionati continentali, correrà la madison affiancata a Martina Fidanza per cui il bottino potrebbe rafforzarsi anche perché Eleonora Camilla Gasparrini, che si propone nel keirin, potrebbe regalarci una grossa soddisfazione. Da Apeldoorn giungono altre notizie eclatanti.