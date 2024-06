Tamberi show: oro nel salto in alto e il bacio a Mattarella. Record per Battocletti - Foto

Storica doppietta agli Europei di atletica di Roma per Nadia Battocletti: l’atleta, dopo aver centrato l’oro nei 5000, ha conquistato il titolo continentale anche nei 10.000 con il nuovo record italiano (30’51”32). L’argento è andato all’atleta olandese Diane Van Es (30’57”24), il bronzo alla britannica Megan Keith (31’04”77). Altre due azzurre tra le prime sei: quarta Federica Del Buono (31’25”41), sesta Elisa Palmero (31’38”45).

Una festa incredibile a Roma e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarela si è alzato per applaudire l’azzurra. Poi, tramite il presidente della Fidal Stefano Mei che è andato in campo a prendere l’azzurra, Mattarella ha ”chiamato” la campionessa d’Europa che è andata in tribuna a ricevere i complimenti del Presidente.

Nadia Battocletti dopo la medaglia d’oro

(Foto di Emiliano Grillotti) «È stata davvero un’altra serata d’oro, mi sono divertita tanto. Se l’approccio nei 5000 è stato più aggressivo, qui mi ero ripromessa di divertirmi e dare il 100% davanti a questo pubblico meraviglioso» ha detto l’atleta. «Penso di aver preso una bella mazzata a Budapest e di aver poi fatto un bel salto di qualità. Sono arrivata qui sapendo che senza sacrifici, senza sforzi non si raggiunge nulla. Ho iniziato a entrare in quel tipo di mentalità, da campioni. Questi risultati sono serviti per darmi quello sprint in più per allenarmi e sacrificarmi di più», ha aggiunto la Battocletti che racconta l’incontro con Mattarella: «Il Presidente era molto emozionato, come me. È stato molto bello correre di fronte a lui e a questo pubblico, dedico questa medaglia a tutti», ha concluso l’azzurra.

Il podio dei 5.000 metri La gioia all’arrivo

La notte romana è brillata per l’Italia anche per un altro atleta, un mito assoluto del salto in alto: davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’azzurro, campione olimpico in carica, ha conquistato l’oro europeo nel salto in alto, terzo titolo continentale per lui in carriera, con la misura di 2.34 e saltando, poi, anche a 2.37, record dei campionati. Completa il podio l’Ucraina: argento per Vladyslav Lavskyy e bronzo per Oleh Doroshchuk. Quella di Gianmarco Tamberi è la decima medaglia d’oro agli Europei di Roma.

Dopo il salto ha scherzato, tenendosi con le mani una caviglia per simulare un infortunio (il pubblico è rimasto per un attimo con il fiato sospeso) e buttandosi per terra. Poi, ridendo, ha tirato fuori delle molle da una scarpa. Successivamente Tamberi ha chiesto di saltare anche a 2,37 a ha scavalcato la misura al primo tentativo.