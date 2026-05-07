Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Pianura Giovedì 07 Maggio 2026

Tav Treviglio, inizia l’avventura playoff: primo atto dei quarti di finale a Latina

BASKET. Serie B Nazionale: venerdì 8 maggio gara1 della serie al meglio delle cinque. Il tecnico Villa: «Rossi, Taflaj e Marcius sono recuperati».

Redazione Web
Redazione Web
Tav Treviglio, inizia l’avventura playoff: primo atto dei quarti di finale a Latina
La Tav Treviglio è pronta a tuffarsi nell’avventura playoff per la promozione in Serie A2
(Foto di Cesni)

Treviglio

Dopo aver raggiunto i playoff attraverso una rincorsa faticosa ma con successi importanti, per la Tav Treviglio Brianza è finalmente l’ora di dare inizio alle danze, con il primo turno dei quarti di finale di Serie B Nazionale, valevoli per la promozione in Serie A2. Un appuntamento importante per «svoltare» una stagione resa complicata da una lunga serie di infortuni a pedine chiave del roster. L’avversaria è la Benacquista Latina, terza classificata nel girone B che avrà il vantaggio del fattore campo essendo la Tav arrivata invece al sesto posto nel girone A. Si gioca venerdì 8 maggio alle 20,30 al palasport di Cisterna di Latina, successivamente un’altra gara nel Lazio (domenica 10), poi due a Treviglio (il 13 e il 15, quest’ultima nel caso in cui una delle due squadre non abbia già chiuso la serie con tre vittorie) e infine la «bella» di nuovo a Latina (il 18).

«Serve impatto fisico»

La squadra, dopo il termine della regular season, ha avuto quasi due settimane di tempo per recuperare energie e qualche giocatore che era fortemente condizionato da problemi fisici. «Siamo riusciti a far fare qualche minuto di allenamento a tutti - commenta coach Davide Villa - tranne a Galassi, se non ci saranno problemi Rossi, Taflaj e Marcius potranno essere della partita, non con grande minutaggi in teoria ma comunque potranno darci una mano. Affrontiamo una squadra molto strutturata ed esperta: se riusciamo ad avere un buon impatto fisico possiamo dire la nostra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Sport
Basket
Davide Villa
Tav Treviglio Brianza
Benacquista Latina