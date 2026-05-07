Tav Treviglio, inizia l’avventura playoff: primo atto dei quarti di finale a Latina

Dopo aver raggiunto i playoff attraverso una rincorsa faticosa ma con successi importanti, per la Tav Treviglio Brianza è finalmente l’ora di dare inizio alle danze, con il primo turno dei quarti di finale di Serie B Nazionale, valevoli per la promozione in Serie A2. Un appuntamento importante per «svoltare» una stagione resa complicata da una lunga serie di infortuni a pedine chiave del roster. L’avversaria è la Benacquista Latina, terza classificata nel girone B che avrà il vantaggio del fattore campo essendo la Tav arrivata invece al sesto posto nel girone A. Si gioca venerdì 8 maggio alle 20,30 al palasport di Cisterna di Latina, successivamente un’altra gara nel Lazio (domenica 10), poi due a Treviglio (il 13 e il 15, quest’ultima nel caso in cui una delle due squadre non abbia già chiuso la serie con tre vittorie) e infine la «bella» di nuovo a Latina (il 18).