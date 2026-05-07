Tav Treviglio, inizia l’avventura playoff: primo atto dei quarti di finale a Latina
BASKET. Serie B Nazionale: venerdì 8 maggio gara1 della serie al meglio delle cinque. Il tecnico Villa: «Rossi, Taflaj e Marcius sono recuperati».
Treviglio
Dopo aver raggiunto i playoff attraverso una rincorsa faticosa ma con successi importanti, per la Tav Treviglio Brianza è finalmente l’ora di dare inizio alle danze, con il primo turno dei quarti di finale di Serie B Nazionale, valevoli per la promozione in Serie A2. Un appuntamento importante per «svoltare» una stagione resa complicata da una lunga serie di infortuni a pedine chiave del roster. L’avversaria è la Benacquista Latina, terza classificata nel girone B che avrà il vantaggio del fattore campo essendo la Tav arrivata invece al sesto posto nel girone A. Si gioca venerdì 8 maggio alle 20,30 al palasport di Cisterna di Latina, successivamente un’altra gara nel Lazio (domenica 10), poi due a Treviglio (il 13 e il 15, quest’ultima nel caso in cui una delle due squadre non abbia già chiuso la serie con tre vittorie) e infine la «bella» di nuovo a Latina (il 18).
«Serve impatto fisico»
La squadra, dopo il termine della regular season, ha avuto quasi due settimane di tempo per recuperare energie e qualche giocatore che era fortemente condizionato da problemi fisici. «Siamo riusciti a far fare qualche minuto di allenamento a tutti - commenta coach Davide Villa - tranne a Galassi, se non ci saranno problemi Rossi, Taflaj e Marcius potranno essere della partita, non con grande minutaggi in teoria ma comunque potranno darci una mano. Affrontiamo una squadra molto strutturata ed esperta: se riusciamo ad avere un buon impatto fisico possiamo dire la nostra».
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