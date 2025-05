Time Out sport festival: arrivano Bartoletti e Meneghin

Due serate, due icone. Il Time out sport Festival accende i riflettori su due figure leggendarie del panorama sportivo italiano: Marino Bartoletti e Dino Meneghin , protagonisti di altrettanti appuntamenti da non perdere il 28 e 29 maggio , a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Mercoledì 28 maggio, alle 20:45, sarà la suggestiva cornice del Castello Colleoni di Solza a ospitare uno dei volti più amati del giornalismo italiano: Marino Bartoletti. In dialogo con il giornalista Emanuele Roncalli, Bartoletti accompagnerà il pubblico in un viaggio tra aneddoti, memoria e passione, raccontando la sua lunga carriera. Dieci Mondiali di calcio, dieci Olimpiadi, decine di Giri d’Italia e Gran Premi, ma anche musica e cultura popolare: l’autore e conduttore de Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Quelli che il calcio non è solo una grande firma dello sport, ma un vero narratore del nostro tempo. Attualmente, è autore della fortunata collana per ragazzi La squadra dei sogni, in collaborazione con Gallucci Editore.