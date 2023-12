Toloi e Kolasinac in miglioramento. Atalanta con tante riserve in Polonia

Toloi (che sta guarendo da un infortunio al gemello) e Kolasinac (problema a una caviglia e a un polpaccio) stanno meglio, però con ogni probabilità non saranno convocati per la trasferta polacca, sia per le basse temperature, sia perché Raków-Atalanta è totalmente ininfluente per i nerazzurri che si sono garantiti già la prima posizione nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Tempi di recupero più lunghi per Palomino (lesione a una coscia) e soprattutto per Scamacca (lesione all’adduttore) e Touré (tendine rotto). Da valutare le condizioni di Djimsiti e Scalvini che hanno giocato contro il Milan in condizioni non ideali.