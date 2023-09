Toloi, Pasalic e Muriel sperano in un posto per il match contro il Verona. Poi la Juve

L’Atalanta, dopo la vittoria casalinga sul Cagliari per 2-0, ha ripreso ad allenarsi lunedì 25 a Zingonia. I giocatori indisponibili sono sempre due e ci riferiamo agli attaccanti Gianluca Scamacca e El Bilal Touré . Il primo, che lamenta una lesione alla coscia sinistra, rientrerà a ottobre dopo la sosta per le nazionali, tempi più lunghi per il maliano che è stato operato per la rottura del tendine del retto femorale destro ed è stato operato e tornerà in campo solo a fine anno o all’inizio del 2024.

Turnover al Bentegodi

Gli altri si sono allenati regolarmente e, come in ogni seduta di ripresa, sono stati divisi in base a quanti minuti hanno giocato contro il Cagliari. È probabile che allo stadio Bentegodi mister Gasperini attuerà il turnover, da vedere se sarà moderato o marcato, visto che domenica 1° ottobre è in calendario il super scontro contro la Juventus al Gewiss Stadium (ore 18). Ci sarà da vedere quali saranno i cambi di formazione e in tal senso sperano in un posto da titolare Toloi, Pasalic e Muriel, tutti e tre entrati nella ripresa contro il Cagliari. Martedì 26 seduta allenamento pomeridiano a Zingonia.