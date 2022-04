Toloi sicuramente fuori contro il Lipsia. Recupero difficile per Freuler e Djimsiti

Il difensore brasiliano è molto sfortunato: quello accusato domenica contro il Sassuolo è stato addirittura il quarto infortunio muscolare patito nell’annata in corso da Rafael che ora dovrà stare fermo per qualche settimana e la sua situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione per evitare ulteriori ricadute. La speranza è che possa rientrare nell’ultimo spezzone stagionale.

I maggiori problemi Gasperini li avrà in difesa con Toloi e Djimsiti ko, ma il tecnico avrà comunque a disposizione Demiral, Palomino e il sempre più sorprendente Scalvini, la nota più lieta in casa atalantina in questa fase non positiva del campionato