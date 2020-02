Top e flop del calcio provinciale Fine settimana ricco di sorprese

Un week end ricco di sorprese per il calcio provinciale bergamasco quello appena trascorso. Pronostici non rispettati e gradite sorprese danno nuova forma ai campionati del calcio di casa nostra.

Partiamo dall’ AlbinoLeffe dando uno sguardo alla Serie C: la Celeste pareggia 1-1 contro la Juve Under 23, raggiunta solo nel finale di tempo. In Serie D è il grande momento del Caravaggio , che s’impone nuovamente in trasferta, 3 successi nelle ultime 4 lontano dalla Bassa in questo 2020: i ragazzi di Bolis guadagnano tre punti importanti in ottica salvezza espugnando il terreno del Milano City (2-1).