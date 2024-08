Torna la «Moscato di Scanzo Trail», corsa che passa (anche) per le cantine

Si tratta di una corsa nella natura, in programma l’8 settembre e inserita nella 16a edizione della «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», in calendario dal 5 all’8 settembre, nel borgo di Rosciate, per la regia dell’associazione «Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi».

Attraverso il sito www.picosport.it, sono aperte le iscrizioni, che si chiuderanno al raggiungimento dei 350 partecipanti, o comunque il 5 settembre. Il costo è di 25 euro, se l’iscrizione avviene prima del 25 agosto; di 30 euro dal 26 agosto al 5 settembre (prezzo speciale per i gruppi oltre i 10 pettorali: 20 euro, fino al 25 agosto; 25 euro, dal 26 agosto al 5 settembre).

Organizzata dal Gruppo Alpinistico Presolana (Gap), in collaborazione con l'amministrazione comunale, la «Moscato di Scanzo Trail» è una gara unica nel suo genere, molto apprezzata dai podisti, che si sviluppa interamente sui sentieri e i vigneti di Scanzorosciate, sede della più piccola Docg d'Italia, produttrice del Moscato di Scanzo, un passito color rosso rubino.

Uno sguardo privilegiato

Il team organizzativo propone un percorso di 20 chilometri, ad anello, per circa 900 metri di dislivello, con il punto più alto, la «Costa del Gavarno», che rappresenta la «Cima Coppi», a 500 metri di altezza; e con passaggi in quota sul Monte Bastia, il Pomarolo e la Fòla. Si tratta di una corsa «eco-compatibile», che si snoda per circa l’80% su strada sterrata e solo per il 20% su asfalto. Inoltre, si attraversano aziende e cantine vitivinicole, dove i proprietari concedono il passaggio solo per questa occasione, consentendo di godere scorci di territorio unici e altrimenti inaccessibili.

Il progamma