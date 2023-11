Trasferta in Polonia con il charter Ovet

Anche per l’ultima trasferta dell’Atalanta nella fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 14 dicembre allo «Zaglebiowski Park Sportowy» di Sosnowiec (cittadina polacca che si trova a 80 chilometri da Czestochowa), l’agenzia Ovet propone un pacchetto «tutto compreso» dedicato ai tifosi nerazzurri.

Da giovedì a venerdì

Dopo la trasferta in pullman di una settimana fa Graz, per la Polonia si viaggerà invece in aereo, con partenza da Orio al Serio giovedì 14 dicembre e rientro subito dopo la partita con arrivo a Bergamo al venerdì. Come sempre la Ovet (l’agenzia viaggi con sede in viale Papa Giovanni è «official partner» dell’Atalanta anche per questa stagione europea ) propone un pacchetto completo: volo andata e ritorno Bergamo-Katowice, trasferimenti in pullman per lo stadio di Sosnowiec (che ospita le partite interne del Raków Czestochowa), biglietto per la partita nel settore ospiti, accompagnatore, assicurazione medica, con quota individuale di partecipazione fissata in 430 euro.

Il programma

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti nella giornata di giovedì 14 dicembre all’aeroporto di Orio al Serio, partenza con volo noleggiato per Katowice, trasferimento verso Sosnowiec (in base alle indicazioni delle autorità locali). Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 21. Si giocherà nel nuovissimo «Zaglebiowski Park Sportowy» di Sosnowiec (lo stadio del Raków non è idoneo per le competizioni europee), impianto inaugurato all’inizio del 2023 e che può contenere circa 12mila spettatori. Al termine dell’incontro trasferimento in pullman verso l’aeroporto di Katowice e rientro in Italia in aereo.