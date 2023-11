Treviglio passa contro Roma 77-69. BB14 sempre più capolista

Tutto secondo pronostico: la Mascio vince al PalaFacchetti contro la cenerentola del torneo, Roma, per 77-69 . Un inizio di gara un pò sottotono per i trevigliesi che chiudono i primi due quarti sotto, anche se solo di una lunghezza (23-24 e 46-47).

Al rientro dagli spogliatoi la Mascio si è svegliata arrivando a un rassicurante vantaggio di 8 lunghezze allo scoccare della mezz’ora di gioco. L’ultimo quarto è stato agevole per la formazione di coach Finelli che ha gestito il vantaggio senza particolari scossoni.

I migliori in campo sono stati gli statunitensi Harris e Pacher autori rispettivamente di 17 e 16 punti seguiti dal solito Miaschi (16) e Guariglia (15) . Con questa vittoria capitan Sacchetti e compagni agguantano Cantù al secondo posto in classifica, approfittando della sconfitta dei canturini con Vigevano.

Serie B Interregionale

La BB14 ne ha approfittato del calendario estremamente favorevole per sconfiggere Trieste, fanalino di coda della serie B interregionale. Risultato: 76-63 con i padroni di casa che avevano raggiunto anche 22 lunghezze di margine. Fin dalla prima frazione il quintetto cittadino aveva accumulato dieci lunghezze dando subito l’ impressione di una passeggiata o poco più. Troppo netto il divario tra la capolista BB14 e l’ ultima della classe con all’ attivo solo due successi. In ogni caso la squadra del presidente Enzo Galluzzo ha evidenziato la più che buona condizione di forma che le ha consentito di centrare l’ottava vittoria di fila. Di questo passo la BB14, mancando una unica giornata al termine del girone di andata della regular season, ha i requisiti per fregiarsi il titolo di campione d’ inverno.