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Sport / Bergamo Città Lunedì 20 Aprile 2026

Trofeo Città di Bergamo, al via la 49ª edizione: in campo 24 squadre giovanili

LA MANIFESTAZIONE. Dal 1° maggio torna il 49° Trofeo Città di Bergamo con 24 squadre giovanili. Il torneo, promosso dal Comune, unisce sport e valori educativi e si concluderà entro il 10 giugno con una novità: il premio fair play.

Daniele Foffa
Daniele Foffa
Trofeo Città di Bergamo, al via la 49ª edizione: in campo 24 squadre giovanili
Durante la presentazione del Trofeo Città di Bergamo

Bergamo

Undici società e ventiquattro squadre di pulcini ed esordienti daranno vita, dal 1° maggio alla prima metà di giugno, al 49ª Trofeo Città di Bergamo. L’evento, promosso dal Comune e dall’Unione nazionale veterani dello sport - Sezione «Guido Calvi», è stato presentato in Aula consiliare, a Palazzo Frizzoni, davanti a un pubblico formato da calciatori in erba: i vivai dei club (cittadini) coinvolti nell’iniziativa.

«Le società calcistiche svolgono un ruolo di primo piano: non solo offrono percorsi di crescita sportivi, ma il loro lavoro ha anche un altissimo valore sociale»

«È un appuntamento importantissimo per la città - spiega l’assessora allo Sport Marcella Messina -. Dà un respiro al calcio vissuto da piccoli, con passione e senso di appartenenza. Le società calcistiche svolgono un ruolo di primo piano: non solo offrono percorsi di crescita sportivi, ma il loro lavoro ha anche un altissimo valore sociale».

Trofeo Città di Bergamo, al via la 49ª edizione: in campo 24 squadre giovanili
La presentazione del 49ª Trofeo Città di Bergamo

Dal punto di vista organizzativo, il Torneo si articolerà in una fase eliminatoria a gironi, con partite di sola andata, da cui emergeranno le semifinaliste e poi le finaliste. Sia nella categoria pulcini che in quella esordienti i gironi saranno quattro: tutti da tre squadre, con l’eccezione di un girone da due tra gli esordienti (in questo caso ad andata e ritorno) e uno da quattro tra i pulcini. Le eliminatorie si concluderanno al massimo entro il 17 maggio e saranno disputate nei campi delle varie società partecipanti. Le semifinali seguiranno a ruota e sono previste per la fine di maggio. In ultimo, le finali si giocheranno entro il 10 giugno, in un impianto sportivo ancora da definire, ma che forse potrebbe essere, come l’anno scorso, il campo dell’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo. Subito dopo si terranno le premiazioni, stavolta però con la novità del premio per il fair play.

Le eliminatorie si concluderanno al massimo entro il 17 maggio e saranno disputate nei campi delle varie società partecipanti. Le semifinali seguiranno a ruota e sono previste per la fine di maggio.

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