Troppa neve, doppio Super G e salta la discesa. Cambia il programma per Goggia e La Thuile

Troppa neve in pista, sulla Franco Berthod di La Thuile. Dopo la cancellazione delle prime due prove della discesa e, soprattutto, alla luce del fatto che il meteo non promette nulla di buono nemmeno per i prossimi giorni, la giuria Fis ha deciso di cancellare definitivamente la discesa e mantenere i due superG che andranno in scena giovedì 13 e venerdì 14, con sabato 15 marzo quale giorno di riserva, nel caso non si riuscisse a disputare una delle due gare.