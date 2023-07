Tutto pronto a Clusone ,«casa dell’Atalanta» - Il video

Nel cuore di Clusone, dipinta dei colori dell’Atalanta, tutto è ormai pronto per accogliere il ritiro precampionato dei nerazzurri: oltre 850 ombrelli, protagonisti della coreografia dell’estate, spiccano nel cielo baradello, neri e blu tra le vie e bianco nelle piazze del centro storico per rimarcare che «Clusone sarà la casa dell’Atalanta» dal venerdì 14 a sabato 22 luglio .

Un messaggio che i commercianti hanno voluto sottolineare con una coreografia d’impatto che sarà visibile a Clusone per tutta l’estate. L’iniziativa è stata proposta da commercianti ed esercenti e realizzata in collaborazione con la Turismo Pro Clusone e con il sostegno del comune.

«Volevamo che si capisse che Clusone è la casa dell’Atalanta, creando un collegamento con il campo. La coreografia sta piacendo, è stato un grande lavoro che cittadini e turisti stanno apprezzando, anche chi non è atalantino è felice di vedere il centro così colorato», spiega Battista Giudici dell’omonima macelleria in piazza Uccelli, coordinatore dell’iniziativa.

L’entusiasmo come sempre non manca e così pure le idee, ma per ora non sono stati confermati eventi, che potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. Dal centro storico al campo sportivo, dove sono comparsi i primi striscioni e i gestori del campo stanno allestendo gli spazi, tutto è in fermento.