Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Melendugno arriva l’opposta Bassi
SERIE A1 FEMMINILE. Maria Teresa Bassi è il nuovo opposto del Volley Bergamo 1991. La 23enne bresciana arriva da Melendugno in Serie A2 e sarà la vice Kipp.Lettura meno di un minuto.
Un nuovo tassello per il Volley Bergamo 1991: la società ha ufficializzato l’arrivo di Maria Teresa Bassi, opposto di prospettiva che arriva a Bergamo dopo l’esperienza con il Volley Melendugno in Serie A2 e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della prossima stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. Bresciana classe 2002, Bassi è alta 188 cm e in carriera ha giocato a Montichiari, Club Italia, Futura Busto Arsizio, Lecco, Pescara, Trentino e Melendugno.
«Bergamo è una società di grande tradizione. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere»
«Sono molto felice di arrivare a Bergamo, una società con una storia importante e grande tradizione nella pallavolo italiana. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere, lavorare con uno staff di alto livello e confrontarmi quotidianamente con compagne di grande valore. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e dare il massimo per questa maglia».
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