Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 15 Maggio 2026

Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Melendugno arriva l’opposta Bassi

SERIE A1 FEMMINILE. Maria Teresa Bassi è il nuovo opposto del Volley Bergamo 1991. La 23enne bresciana arriva da Melendugno in Serie A2 e sarà la vice Kipp.

Lettura meno di un minuto.
Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Melendugno arriva l’opposta Bassi
Maria Teresa Bassi, opposto di 23 anni
(Foto di Lvf)

Un nuovo tassello per il Volley Bergamo 1991: la società ha ufficializzato l’arrivo di Maria Teresa Bassi, opposto di prospettiva che arriva a Bergamo dopo l’esperienza con il Volley Melendugno in Serie A2 e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della prossima stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. Bresciana classe 2002, Bassi è alta 188 cm e in carriera ha giocato a Montichiari, Club Italia, Futura Busto Arsizio, Lecco, Pescara, Trentino e Melendugno.

«Bergamo è una società di grande tradizione. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere»

«Sono molto felice di arrivare a Bergamo, una società con una storia importante e grande tradizione nella pallavolo italiana. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere, lavorare con uno staff di alto livello e confrontarmi quotidianamente con compagne di grande valore. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e dare il massimo per questa maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Maria Teresa Bassi
Bergamo Volley 1991