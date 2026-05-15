Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Melendugno arriva l’opposta Bassi

Un nuovo tassello per il Volley Bergamo 1991: la società ha ufficializzato l’arrivo di Maria Teresa Bassi, opposto di prospettiva che arriva a Bergamo dopo l’esperienza con il Volley Melendugno in Serie A2 e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della prossima stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. Bresciana classe 2002, Bassi è alta 188 cm e in carriera ha giocato a Montichiari, Club Italia, Futura Busto Arsizio, Lecco, Pescara, Trentino e Melendugno.