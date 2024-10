Un poker bergamasco ambizioso ai Mondiali su pista in Danimarca

Il ciclismo da mercoledì 15 a domenica 20 ottobre apre alla pista con i Campionati del Mondo ospitati in Danimarca. In palio 22 maglie iridate, e la Nazionale italiana (sette donne e 14 uomini) punta a conquistarne alcune, nonostante assenze pesanti come quelle di Filippo Ganna ed Elisa Balsamo .

Nell’Italia ci sono quattro bergamaschi di sicuro affidamento: oltre ai fratelli Chiara e Simone Consonni tornano in gioco Martina Fidanza e Stefano Moro, che negli anni in azzurro hanno maturato esperienza e affinato la tecnica. Indimenticabile la madison alla recente Olimpiade di Parigi, in cui Chiara Consonni e la toscana Vittoria Guazzini hanno vinto l’oro: le due potrebbero ripetersi, ma avranno tutti gli occhi addosso. Simone Consonni, assenti Ganna e Jonathan Milan (destinato all’inseguimento individuale), avrà la responsabilità di guidare il quartetto dell’inseguimento a squadre. Sotto i riflettori anche Stefano Moro, che si è meritato la convocazione dopo la medaglia di bronzo conquistato quest’anno all’Europeo di Apeldoorn, in Olanda. Martina Fidanza punta allo scratch, disciplina che le ha dato grosse soddisfazioni. Ripetersi è sempre difficile, ma all’azzurra di Brembate Sopra non mancano qualità e possibilità.