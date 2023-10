Un premio per ricordare Pelucchi, «giornalista vero e amico sincero»

Nel linguaggio giornalistico di un tempo si sarebbe detto che la sala era gremita «in ogni ordine di posto». Ma Roberto Pelucchi, smaltita la fiammata di rossore davanti a tanta gente tutta lì per lui, avrebbe tirato fuori dalla tastiera una frase diversa, meno precotta. Perché era così: non conformista, non adatto a percorsi normali, specie quelli in favore di corrente. La sala era quella della Biblioteca dello Sport dedicata a Nerio Marabini, che nel pomeriggio di sabato 21 ottobre era piena piena di gente che a Roberto ha voluto bene, e che l’ha voluto ricordare a quasi un anno dalla scomparsa.

Roberto Pelucchi L’occasione era (anche) la presentazione del concorso letterario che la biblioteca - aperta e gestita dal giornalista bergamasco Paolo Marabini - ha indetto e dedicato ai giovani (regolamento e specifiche si trovano su bibliotecasportiva.com) con un premio anche intitolato a Pelucchi per gli scritti dedicati all’Atalanta. I vari interventi che si sono susseguiti per ricordare la figura di Pelucchi hanno composto il mosaico della sua personalità, del suo carattere, della sua capacità di essere giornalista: un mix di curiosità, talento per la scrittura, ricerca quasi ossessiva del dettaglio per avvicinarsi il più possibile al quadro completo dei fatti. Tutto questo si traduce nel rispetto per i lettori.