Un’altra amichevole di livello internazionale: a Nizza contro l’«Atalanta di Francia»

Atalanta in campo a Nizza venerdì sera, 16 dicembre (ore 20, nessuna diretta tv) per la seconda delle quattro amichevoli internazionali in programma durante la preparazione che porterà alla ripresa del campionato del 4 gennaio (a La Spezia). La comitiva nerazzurra parte per la Costa Azzurra solo nella mattinata di venerdì, poi in serata – all’Allianz Riviera – sfiderà i rossoneri di Favre, noni in classifica in Ligue 1 (la Serie A francese) e reduci da un ottimo cammino in Conference League: si sono qualificati per gli ottavi di finale vincendo il girone che comprendeva Partizan Belgrado (Serbia), Colonia (Germania) e Slovacko (Repubblica Ceca). Il Nizza è considerato «l’Atalanta di Francia» per la sua crescita continua, questa sera i suoi uomini di punta saranno il portiere danese Schmeichel (portiere del Leicester guidato da Claudio Ranieri entrato nella storia per il successo nella Premier League inglese nella stagione 2015/16) , il centrale Todibo (ex Barcellona), l’ex juventino Lemina e il bomber Pépé.