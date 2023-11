«Università, sport e città» con le stelle dell’atletica in Sant’Agostino

Quattro stelle dell’atletica leggera nazionale illumineranno martedì 14 novembre (dalle 18 alle 20) la già splendida cornice dell’ Aula Magna dell’Università di Bergamo in Sant’Agostino. Ospiti del Cus e dell’ateneo, per il convegno sul tema «Università, sport e città», saranno gli sprinter delle staffette azzurre 4x100 Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Roberto Rigali e Filippo Tortu, protagonisti ai recenti mondiali di atletica a Budapest: le ragazze con un ottimo 4° posto, i ragazzi con una storica medaglia d’argento alle spalle degli Usa. Non solo: Tortu ha fatto anche parte del quartetto che ha vinto l’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

L’incontro

La locandina dell’evento

All’incontro – organizzato con l’obiettivo di promuovere la possibilità di coniugare attività sportiva e studio, anche attraverso la testimonianza e il dialogo con gli atleti, e condividere con la comunità i progetti di UniBg per la realizzazione di nuovi impianti sportivi in città – interverranno, in dialogo con i quattro azzurri e con Alberto Barbera (allenatore di Pavese e Rigali), Francesco Lo Monaco, delegato del rettore per le attività sportive e i rapporti con il Cus, e Antonio Borgogni, presidente del Consiglio unificato dei corsi di studio triennale e magistrale in Scienze motorie e sportive.