Sport / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026
Valanga azzurra: Franzoni vince la libera sulla Streif a Kitzbuehel, Schieder quarto
SCI ALPINO. Nella discesa libera più famosa al mondo dominio tutto italiano. Vince la promessa Franzoni, ma quarto anche l’altro azzurro Schieder, settimo Paris e nono Casse.
Bergamo
L’azzurro Giovanni Franzoni, col tempo di 1.52.31, ha vinto la prestigiosa e spettacolare discesa sulla Streif di Kitzbuehe l.
Dietro di lui il campione svizzero Marco Odermatt in 1.52.38 che ancora una volta nella sua straordinaria carriera non riesce a vincere sulla Streif. L’altro azzurro Florian Schieder quarto in 1.52.98.
Chiudono la grande prova della velocità azzurra, Dominik Paris settimo e Mattia Casse nono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA