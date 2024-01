Venerdì discesa a Cortina con Sofia Goggia. Annullata l’ultima prova

«Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con questo vento sarebbe stato pericoloso». Sofia Goggia avrebbe voluto saggiare ancora la pista di Cortina in vista del weekend, ma le condizioni meteo di giovedì 25 gennaio hanno costretto gli organizzatori ad annullare l’ultima prova: troppo vento, soprattutto in quota. Le donne-jet torneranno quindi in pista venerdì per la discesa libera (ore 11, diretta Raisport ed Eurosport). Sabato il bis sempre in discesa, domenica è invece in programma un superG.