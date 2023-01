«Vialli: è stato un esempio incredibile, ha condizionato la mia idea di calcio»

«Gianluca Vialli è stato un esempio incredibile». Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ricorda l’attaccante e dirigente della Nazionale scomparso due giorni fa: «Ci avevo giocato quando lui era della Sampdoria e io ero in A col Pescara, ma me lo ricordo soprattutto alla Juventus quando io ero il tecnico delle giovanili e seguivo gli allenamenti della prima squadra. Un esempio incredibile, non solo per i compagni ». Il tecnico nerazzurro guarda a Vialli come un’ispirazione: «Allenavo ancora gli Allievi e quella di Vialli forse è stata la Juve con più carattere e voglia di vincere. Ha condizionato la mia visione del calcio» ha ricordato nel corso della conferenza stampa in vista del match di lunedì 9 gennaio con il Bologna (ore 20.45).