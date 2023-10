Volley Bergamo 1991, conto alla rovescia per il nuovo campionato

«Sarà un bellissimo campionato». Con queste parole Chiara Paola Rusconi, presidente del Volley Bergamo 1991, ha lanciato la nuova stagione della squadra durante la presentazione di lunedì 2 ottobre al Centro Congressi di Bergamo . Tifosi e appassionati hanno accolto il roster, per la prima volta al completo, atteso al debutto sabato 7 ottobre sul campo di Casalmaggiore.

«L’insieme che sta nascendo - ha sottolineato Rusconi - un misto tra voglia di crescere e voglia di dimostrare, è tutto da scoprire e vi invito a credere in noi e a sostenere questa squadra pronta a mettersi alla prova e a contagiare con la sua passione anche nuovi orizzonti e nuovi amanti dello sport. Perché, per noi, vivere nella nuova casa del PalaFacchetti di Treviglio avrà anche questo obiettivo: avvicinare nuovi appassionati al Volley di Serie A e trovare nuovi amici. A cui infondere il nostro stesso amore per la pallavolo».