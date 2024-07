Volley Bergamo 1991, ecco il calendario: quattro trasferte nelle prime cinque giornate

Quattro trasferte nelle prime cinque giornate, inframezzate dal debutto interno, domenica 20 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio contro la neopromossa Talmassons: è l’avvio che attende il Volley Bergamo 1991 nel prossimo campionato di Serie A1 femminile, al via tra sabato 5 e domenica 6 ottobre . La regular season si concluderà sabato 1 marzo 2025: le prime otto ai playoff scudetto.

«Avvio abbastanza impegnativo»

Il Bergamo 1991 comincerà dunque con due trasferte, prima a Perugia e poi a Busto Arsizio; quindi, dopo l’incontro interno con Talmassons, altre due trasferte, a Conegliano e a Roma. «Un avvio di campionato abbastanza impegnativo - commenta il nuovo tecnico Carlo Parisi -, perché dovremo affrontare quattro trasferte nei primi cinque turni, contro squadre che, almeno sulla carta, si annunciano alla nostra portata. Questo ci costringerà ad entrare in forma il prima possibile. Con Perugia, Busto Arsizio e Talmassons saremo subito obbligati a fare punti».

Niente pause nelle feste natalizie

Anche quest’anno non ci saranno pause per le festività natalizie: Bergamo ospiterà il 22 dicembre Perugia e il 26 Busto Arsizio; trasferta in casa del Talmassons il 5 gennaio 2025.