Volley Bergamo 91, buona la prima: successo per 3-0 a Perugia

Il Volley Bergamo 1991 parte con il piede giusto, imponendosi in tre set sul campo del neopromosso Perugia. Primo set all’inseguimento con le umbre avanti 12-7 e 15-9, poi inizia la travolgente rimonta delle rossoblù che con un parziale di 8-0 ribaltano la situazione. Si procede poi punto a punto con Bergamo che non molla e incamera il primo parziale 25-22 . Anche il secondo set è molto combattuto con le due squadre sempre attaccate nel punteggio fino al 20-20, quando le rossoblù prendono un piccolo vantaggio e chiudono 25-23 .

Il terzo set inizia male a causa del malore che costringe Montalvo a restare in panchina , ma Bergamo non si lascia scoraggiare: combatte punto a punto fino al 15-15, poi schiaccia sull'acceleratore fino a chiudere set e partita con un perentorio 25-19.

Mlejnkova: «Brave a reagire»

«Sono così felice per la squadra e per la reazione che abbiamo avuto – spiega capitan Mlejnkova, premiata come miglior MVP della gara -. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, su un campo difficile. La tensione della prima partita si è fatta sentire all’inizio, ma poi abbiamo reagito e siamo state brave a non lasciarci riprendere».