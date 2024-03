Volley Bergamo 91, non basta un set super: a secco contro Pinerolo

Al termine di una gara tirata è Pinerolo ad avere la meglio, sabato 2 marzo, nella sfida con il Volley Bergamo 1991: finisce 3-1 per le piemontesi che espugnano il PalaFacchetti. È il solito Bergamo dalle due facce, capace di dominare un parziale (il secondo) e di rimontare, ma anche di eclissarsi a tratti. Così le rossoblù infilano la quinta sconfitta consecutiva e non riescono a racimolare punti nella fase decisiva per la lotta salvezza: rimangono a +2 sulla zona retrocessione, ma oggi c’è lo scontro diretto tra Cuneo e Busto Arsizio.

Bergamo parte con la formazione prevista: c’è anche Nervini, nonostante un piccolo risentimento muscolare. Fin dai primi scambi il match si mostra combattuto: in avvio a fare la differenza è Davyskiba, che firma tre dei primi punti (4-3), ma Sorokaite ristabilisce la parità (8-8). È testa a testa, poi le ospiti passano a condurre le danze (12-14): Davyskiba va ancora a segno, ma non basta e Pinerolo accelera, con Sorokaite infallibile anche a muro (15-19). La situazione non si ribalta più e il primo set va alla piemontesi grazie alla conclusione piazzata di Mason (20-25).

È invece la banda Bigarelli a scattare nel secondo parziale: con Butigan e Nervini scatenate a muro e una Lorrayna ispirata, si porta sull’8-3. Storck e Mason rispondono a tono e provano ad accorciare le distanze (8-5), ma Davyskiba e Melandri continuano a guidare la fuga (12-6): soprattutto la bielorussa non lascia scampo (15-8). Bergamo non accenna a rallentare e due ace consecutivi di Davyskiba significano il 21-10, mentre le piemontesi sono annichilite. Oltre a quelli di Butigan, arriva anche il muro di Gennari (23-11), che poi si mette in proprio e firma la conquista del set (25-11).

Dopo la vittoria schiacciante delle padrone di casa nel secondo parziale, il terzo torna in equilibrio: Davyskiba continua a dettare legge (5-4), mentre dall’altra parte della rete rispondono Sorokaite e Polder (8-11). Pinerolo non concede sconti in ricezione e difesa, mentre qualche imprecisione di troppo delle padrone di casa porta al -6 (14-20). Butigan tiene vive le speranze (17-21), ma prima Storck sale in cattedra, poi Mason mura Lorrayna per il 18-25.