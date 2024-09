Volley Bergamo 91, svelate le nuove divise per la stagione al via il 6 ottobre

Prosegue il conto alla rovescia verso l’inizio della Serie A1 femminile di pallavolo e, a dieci giorni dal debutto in campionato, il Volley Bergamo 1991 (atteso a Perugia domenica 6 ottobre per la prima giornata) giovedì 26 settembre ha presentato le nuove divise per la stagione 2024/25. Spicca subito la maglia per gli incontri casalinghi rossoblù che dà ancora più risalto ai colori storici della squadra. La seconda maglia è invece bianca con un richiamo a Bergamo, mentre per il libero una versione gialla e nera.