Volley Bergamo battuto 3-0 da Milano: la corsa Coppa Italia si ferma in semifinale

Il treno della Coppa Italia si ferma in semifinale per il Volley Bergamo 1991. Un’avventura emozionante quella delle rossoblù, arrivate a Bologna contro ogni pronostico grazie alla prova di forza messa in campo a Firenze solo pochi giorni fa. Contro Vero Volley Milano, alla Unipol Arena, non è riuscita la stessa impresa. Forse troppo forte l’emozione. E proprio per questo, prima del fischio d’inizio, presentando la sfida, coach Micoli aveva sottolineato quanto fosse importante: «Lasciar andar via in fretta l’emozione». Mentre il tecnico avversario, Gaspari, aveva aggiunto che «Bergamo non è qui per caso». Finisce 0-3, ma la forza e la bellezza di un gruppo in crescita non si fermano qui. La storia rossoblù è ancora tutta da scrivere.