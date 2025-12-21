Volley Bergamo, clamoroso epilogo: accordo con il club, via coach Parisi

Clamoroso al Volley Bergamo. L’inattesa sconfitta di sabato 20 dicembre contro il fanalino di coda San Giovanni in Marignano ha messo fine all’avventura in rossoblù del tecnico Carlo Parisi. Il coach e il club hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto, come ha comunicato la società in una nota domenica 21.

«La decisione è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti – recita la nota –. Volley Bergamo 1991 ringrazia Carlo Parisi per l’impegno e la collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

Dopo la buona prova contro Milano, con la sconfitta al tie-break dopo aver tenuto testa alla corazzata di Egonu, il match in Romagna sembrava l’occasione giusta per dare continuità al campionato allontanandosi dalla zona salvezza e avvicinando i playoff. Ma la brutta prova di sabato sera ha indotto il club e il tecnico a separarsi.