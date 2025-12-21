Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Volley Bergamo, clamoroso epilogo: accordo con il club, via coach Parisi

VOLLEY. Domenica 21 dicembre, con una nota, la società ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, dopo l’inattesa sconfitta con San Giovanni in Marignano. Attesa per il nuovo allenatore.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Carlo Parisi sulla panchina rossobù. Il tecnico è arrivato a Bergamo nella scorsa stagione centrando i playoff. Decisivo il ko con San Giovanni in Marignano
Carlo Parisi sulla panchina rossobù. Il tecnico è arrivato a Bergamo nella scorsa stagione centrando i playoff. Decisivo il ko con San Giovanni in Marignano
(Foto di Lvf)

Clamoroso al Volley Bergamo. L’inattesa sconfitta di sabato 20 dicembre contro il fanalino di coda San Giovanni in Marignano ha messo fine all’avventura in rossoblù del tecnico Carlo Parisi. Il coach e il club hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto, come ha comunicato la società in una nota domenica 21.

«La decisione è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti – recita la nota –. Volley Bergamo 1991 ringrazia Carlo Parisi per l’impegno e la collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

Dopo la buona prova contro Milano, con la sconfitta al tie-break dopo aver tenuto testa alla corazzata di Egonu, il match in Romagna sembrava l’occasione giusta per dare continuità al campionato allontanandosi dalla zona salvezza e avvicinando i playoff. Ma la brutta prova di sabato sera ha indotto il club e il tecnico a separarsi.

Bergamo tornerà in campo già martedì 23 dicembre (alle 20,45) alla ChorusLife Arena contro Busto Arsizio ed è atteso da un tour de force nelle vacanze natalizie. Perciò il successore di Parisi o un coach ad interim, dovrebbe essere annunciato a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Carlo Parisi
Volley Bergamo 1991