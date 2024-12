Volley Bergamo fuori dalla Coppa Italia: Scandicci è troppo forte e vince 3-1

Niente Final four di Coppa Italia per il Volley Bergamo 1991 che domenica 29 dicembre si è arreso a Scandicci nella sfida secca valida per i quarti di finale. A Firenze le rossoblù non sono riuscite a sovvertire il pronostico contro la seconda forza del campionato che, memore dello sgambetto ricevuto due anni fa dalle bergamasche proprio nei quarti di Coppa Italia, ha pigiato fin dall’inizio sull’acceleratore.Il primo parziale è infatti dominato da Scandicci (25-15), implacabile a muro e trascinato dai martelli Herbots e Antropova. Nel secondo parziale cambia poco con Nwakalor e Carol nel ruolo di trascinatrici per le toscane fino al 25-16 conclusivo.