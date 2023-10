Volley Bergamo, ko in casa: la sfida con Cuneo finisce 2-3

Luci ed ombre rossoblù nell’anticipo della quarta giornata di Campionato. Finisce al tie break la sfida del PalaFacchetti con Cuneo che agguanta nel finale una corsa altalenante su entrambi i fronti. Non bastano i 19 punti di Rozanski per rispondere a Stigrot, MVP del match, e non basta il debutto di Laura Melandri con i suoi 6 punti in attacco (66%) e i 2 muri: Cuneo riacciuffa la partita e a Bergamo resta un solo punto.