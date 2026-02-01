Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 01 Febbraio 2026

Volley Bergamo, missione compiuta: vince a Perugia e risale all’ottavo posto

SERIE A1 FEMMINILE. Alla ripresa del campionato il Volley Bergamo vince 3-0 sul campo del fanalino di coda Perugia e rompe un digiuno di successi che in campionato durava da cinque partite.

Kendall Kipp in attacco contro il muro di Perugia
Kendall Kipp in attacco contro il muro di Perugia
(Foto di Lvf)

Missione compiuta: il Volley Bergamo vince 3-0 a Perugia, ritrova la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e risale in ottava posizione. Domenica 1° febbraio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, le rossoblù di Marcello Cervellin ritrovano il sorriso in vista della volata finale della regular season. Un successo ottenuto imponendo il proprio gioco, dettando i tempi e mostrandosi superiore in ogni fondamentale, con 12 muri, i 5 ace e una prestazione corale.

Cese Montalvo in campo da titolare

Ulteriore motivo di soddisfazione il completo recupero di Cese Montalvo che torna nel sestetto titolare e si fa subito notare: 7 punti a referto nel solo primo set, al pari di Kendall Kipp, fanno girare il primo parziale nella direzione di Bergamo (25-18). Nel secondo parziale sono gli ingressi di Bolzonetti e Mosser e il muro a tenere avanti le rossoblù che si portano sul 2-0 (25-19). Perugia prova a reagire nel terzo parziale che procede punto a punto, ma quando c’è da fare la differenza Kipp e Cese Montalvo trascinano le rossoblù alla vittoria in tre set (25-22). Prossima impegno per il volley Bergamo sabato 7 febbraio alle 19 al PalaFacchetti di Treviglio contro Monviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Perugia
Treviglio
Sport
Pallavolo
Cese Montalvo
Kendall Kipp
Marcello Cervellin
Volley Bergamo