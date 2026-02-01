Volley Bergamo, missione compiuta: vince a Perugia e risale all’ottavo posto

Missione compiuta: il Volley Bergamo vince 3-0 a Perugia, ritrova la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e risale in ottava posizione . Domenica 1° febbraio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, le rossoblù di Marcello Cervellin ritrovano il sorriso in vista della volata finale della regular season . Un successo ottenuto imponendo il proprio gioco, dettando i tempi e mostrandosi superiore in ogni fondamentale, con 12 muri, i 5 ace e una prestazione corale.

Cese Montalvo in campo da titolare

Ulteriore motivo di soddisfazione il completo recupero di Cese Montalvo che torna nel sestetto titolare e si fa subito notare: 7 punti a referto nel solo primo set, al pari di Kendall Kipp, fanno girare il primo parziale nella direzione di Bergamo (25-18). Nel secondo parziale sono gli ingressi di Bolzonetti e Mosser e il muro a tenere avanti le rossoblù che si portano sul 2-0 (25-19). Perugia prova a reagire nel terzo parziale che procede punto a punto, ma quando c’è da fare la differenza Kipp e Cese Montalvo trascinano le rossoblù alla vittoria in tre set (25-22). Prossima impegno per il volley Bergamo sabato 7 febbraio alle 19 al PalaFacchetti di Treviglio contro Monviso.