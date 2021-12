Volley Bergamo, nove positivi: rinviata la gara con Conegliano

L’accertata positività al Covid-19 di nove membri del gruppo squadra costringe Volley Bergamo 1991 a fermare l’attività agonistica dopo che, la scorsa domenica, anche il turno casalingo con Il Bisonte Firenze era stato rinviato.

E proprio a proposito del match di domenica 19 dicembre 2021, che avrebbe dovuto andare in scena al Palazzetto dello Sport di Bergamo, la società rende noto di aver definito le modalità di rimborso dei biglietti acquistati tramite prevendita on line: il rimborso avverrà, entro la metà di gennaio, con procedura automatica per i tifosi che hanno pagato con carta di credito acquistando i biglietti per la gara Volley Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze sul circuito MIDA Ticket.